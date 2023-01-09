Шольц угодил в ловушку: Германия лихорадочно ищет обещанные Украине БМП

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Der Spiegel: ФРГ испытывает затруднения из-за обещания поставить Украине 40 БМП Marder

Шольц угодил в ловушку: Германия лихорадочно ищет обещанные Украине БМП

Фото: HAYOUNG JEON / ТАСС

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Немецкая пресса обещает властям страны веселые месяцы: 40 БМП Украине обещали, а взять их фактически негде.

Властям Германии придется ослабить собственную обороноспособность, чтобы выполнить обещание о передаче Украине 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, сообщает издание Der Spiegel.

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, эксперты мягко называют опрометчивым. И предлагают два варианта для выполнения поставленной задачи: опустошение собственных ресурсов или ускоренное производство новой техники.

Власти Германии продолжают избегать прямого ответа на вопрос: за чей счет будет осуществляться передача техники?

«Неопределенность свидетельствует о том, что обещания канцлера не так легко претворить в жизнь», — отмечает Der Spiegel.

В переведнной EADaily статье, журналисты немецкого издания начали анализировать обстановку в стране, чтобы понять, где можно найти нужное количество БМП. Идеальным вариантом была бы передача БМП, хранящихся на складе оружейного концерна Rheinmetall, но тут есть нюанс: большая часть этой техники либо вообще непригодна к использованию, либо нуждается в длительном и дорогостоящем ремонте.

«Шольц вновь угодил в ловушку собственного же курса, полного колебаний и нерешительности, когда речь идет о поставках оружия», — критикует политика депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Хеннинг Отте.

Отте уверен, что правительство заранее не готовилось к сложившейся ситуации и уж тем более — к недальновидным обещаниям канцлера.

Всего на вооружении Германии находится около 370 БМП Marder. Из них только 60% — в боевом состоянии. 60 машин вообще числятся на балансе только для использования на запчасти.

«Поскольку правительство Германии хочет поставить 40 боевых машин уже к концу марта, армия должна передать основную часть вооружения из собственных запасов», — констатирует немецкое издание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет натовскую технику на Украине.

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