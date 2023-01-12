В Госдуме предложили отменить доли детей в квартирах с маткапиталом
Упрощение схемы покупки жилья с господдержкой увеличит шансы семей на улучшение жилищных условий.
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Детские доли в квартирах, купленных с помощью материнского капитала, хотят отменить. Такой законопроект планируют внести в Госдуму депутаты «Единой России» — выяснили «Известия».
Сделки с недвижимостью, где среди собственников есть несовершеннолетние, проводить крайне не легко. Зачастую по этой причине приходится делать большие скидки. Главной сложностью становится необходимость получение согласия на сделку от органов опеки и попечительства. При этом, доли детей в квартирах, купленных с использованием маткапитала, чаще всего оказываются ничтожно малы.
Инициативу депутатов поддержал Сбербанк — там заявили, что мера не приведет к нарушению прав детей и расширит при этом возможности родителей по дальнейшему улучшению жилищных условий семьи.
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