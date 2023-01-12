«Полная чепуха»: кинокритик о том, почему не стоит смотреть «Аватар 2»

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Рита Миронова
Рита Миронова 18

Кинокритик Сычев: продолжение «Аватара» теряет смысл в 2D и 3D форматах

«Полная чепуха»: кинокритик о том, почему не стоит смотреть «Аватар 2»

Фото: Кадр из к/ф «Аватар», реж. Джеймс Кэмерон, 2009 г.

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Заслуживает ли внимания продолжение знаменитого фильма, ставшего в 2009 году самым кассовым фильмом всех времен?

Продолжение «Аватара» вышло в прокат в российских кинотеатрах. Однако кинокритик Сергей Сычев не оценил фильм и призвал россиян дождаться отпуска, чтобы посмотреть киноленту за границей в другом формате.

«Эффект погружения в этой киноленте намного важнее, чем сюжет. Я рекомендую россиянам дождаться своего отпуска, чтобы посмотреть эту голливудскую премьеру за границей в широкоформатном IMAX, для которого фильм и создавался, а не в тех форматах, которые предлагают в РФ», — цитирует Сычева «Вечерняя Москва».

Эксперт считает, что в 2D и 3D форматах фильм практически теряет смысл, а искушенному зрителю он и вовсе «покажется полной чепухой», которую не захочется больше пересматривать.

«Особой премьерой „Аватар: Путь воды“ я бы уже не назвал, так как картина еще в декабре вышла в неофициальный прокат в некоторых киностудиях РФ», — подчеркнул Сычев.

Режиссер картины Джеймс Кэмерон ранее сообщал, что вторая часть «Аватара» будет далеко не последней. В планах еще как минимум три сиквела, которые будут выходить вплоть до 2028 года.

Первый «Аватар» вышел в кинотеатрах 13 лет назад и стал самым кассовым фильмом всех времен.

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