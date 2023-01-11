Кто получил премию «Золотой глобус» в 2023 году: список победителей

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Оглашены результаты 80-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус»

Кто получил премию «Золотой глобус» в 2023 году: список победителей

Фото: www.globallookpress.com / Peter Kramer

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Некоторые фильмы получили сразу по две награды.

Сегодня ночью прошла 80-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения в 2022 году. Мероприятие проходит в Лос-Анджелесе и, как отмечает телеканал NBC, в этом году возвращается на телевидение. Ведущим церемонии стал стендап-комик Джеррод Кармайкл.

Известно, что актриса Джулия Гарнер получила награду за лучшую женскую роль в мини-сериале, сериале-антологии или телевизионном фильме за роль Рут Лэнгмор в сериале Netflix «Озарк».

Что касается лучшей женской роли в драматическом сериале — ее получила актриса Ру Беннет за отлично сыгранную героиню в популярном шоу HBO Max «Эйфория».

Также было произнесено имя Остина Батлера. Он получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драме» за роль Элвиса Пресли в одноименной картине.

Заслуженную награду получил Эван Питерс, который блистательно исполнил главную роль в сериале про знаменитого серийного маньяка в сериале «Монстр: История Джеффри Дамера».

Артист Джереми Аллен Уайт завоевал свою первую премию за лучшую мужскую роль в телесериале «Медведь».

Мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо завоевал награду за лучший анимационный фильм — статуэтку получила интерпретация классической сказки «Пиноккио», в ней использовалась покадровая анимация.

Лучшей песней стала «Naatu Naatu» из индийского фильма «RRR: Рядом ревет революция». Песня неожиданно выиграла у композиций, которые исполняли такие звезды как Леди Гага, Тейлор Свифт и Рианна.

Премия за лучшую женскую роль в драматическом фильме досталась Кейт Бланшетт. Она замечательно сыграла Лидию в «Тар».

Также были награждены режиссеры за лучший сценарий: Мартин МакДонах за фильм «Баньши из Инишерина» (эта же картина получила награду за лучшую комедию/мюзикл), Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт за «Все везде и сразу», Стивен Спилберг и Тони Кушнер за «Фабельманы», Тодд Филд за «Тар», Сара Полли за «Женщины говорят».

Кстати, лучшим мини-сериалом/телефильмом/антологией кинокритики признали «Белый лотос».

Фильм «Аргентина, 1985» получил «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм, а «Дом дракона» наградили в категории лучший драматический сериал. В главной же номинации выиграл премию фильм «Фабельманы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Зендея бойкотировала «Золотой глобус».

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