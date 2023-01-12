«Зеленский загнал страну в угол»: киевский эксперт о фатальном значении сдачи Соледара

По мнению эксперта, для ВСУ на фронте ничего хорошего нет.

После взятия Россией Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) у Киева уже не останется сил для удержания своих позиций. Об этом заявил советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, у ВСУ нет ни танков, ни артиллерийских установок, которые могут работать на длинные дистанции. Более того, их даже не предвидится в ближайшем будущем. Но при этом напор со стороны России только усиливается.

«А кто за это будет отвечать, Зеленский? Он соберет манатки и смоется с Ермаком и женой своей. Кто, Подоляк будет отвечать, Данилов, Арестович или Резников? Они все посмываются и все», — сказал Соскин.

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его правительство загнали страну в угол и своими решениями продолжают уничтожать свой народ и молодежь страны, отправляя ее на фронт.

В Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР) было ликвидировано порядка пяти бригад ВСУ.

Соледар — выгодный укрепрайон. На его территории есть 300 километров соляных шахт, в некоторых из них даже можно перемещать тяжелую технику. В случае взятии Соледара и последующего освобождения Артемовска, откроется доступный путь на Славянско-Краматорское направление.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пять бригад ВСУ уничтожено в Соледаре.