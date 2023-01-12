Пять бригад ВСУ уничтожено в Соледаре

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 152

Советник Пушилина Гагин сообщил о ликвидации порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре

Пять бригад ВСУ уничтожено в Соледаре

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Такими темпами российские войска быстрее освободят Артемовск, за который ведутся ожесточенные бои.

В Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР) ликвидировано порядка пяти бригад ВСУ. Об этом сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, это без учета иностранных наемников, которых в этом регионе большое количество.

«Там (в Соледаре — Прим. ред.) уничтожено порядка пяти бригад, эта информация достаточно объективна, но сама цифра по потерям, я думаю, несколько выше, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Гагина, российские войска планируют наращивать военные силы после взятия Соледара, они понадобятся для освобождения Артемовска (украинское название — Бахмут).

Стоит отметить, что противник почти полностью вытеснен из Соледара. Именно его взятие может стать переломным моментом в освобождении всей территории ДНР, потому что российские бойцы смогут приблизить освобождение Артемовска, за который уже несколько месяцев идут ожесточенные бои.

«Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков накануне.

Известно, что Соледар — выгодный укрепрайон. На его территории есть 300 километров соляных шахт, в некоторых из них даже можно перемещать тяжелую технику. В случае взятии Соледара и последующего освобождения Артемовска, откроется доступный путь на Славянско-Краматорское направление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные и украинские аналитики призвали ВСУ отступить из Артемовска.

Тема:
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