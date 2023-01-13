Звезда «Дома-2» всерьез увлеклась альпинизмом. После восхождения на гору Манаслу в Непале она взялась за высочайший на планете вулкан.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая, а теперь еще и альпинист Виктория Боня рассказала о самочувствии после прохождения отметки 6200 метров. Вместе с группой энтузиастов звезда покоряет высочайший в мире вулкан Охос-дель-Саладо — вторую по высоте вершина Южной Америки. Накануне селебрити побывала в высокогорном приюте Tejas — 5800 метров. Впечатлениями она поделилась в своем Telegram-канале.

«Совершили акклиматизационный подъем на высоту 6200 метров. Все прошло отлично. Чувствую себя нормально. Конечно, не так, как Сергей Богомолов — легенда советского и российского альпинизма, совершивший более 60 восхождений высшей категории сложности практически во всех горных системах мира», — сообщила Боня.

Проводник восхищает звезду выносливостью — Богомолову 71 год, но он буквально «взлетает» на вершины, пока группа плетется позади. На отметке 5900 метров пульсометр показывал колебания от 160 до 191 удара в минуту. Как отметила телеведущая, в горах можно вымотаться и остаться без сил только от обувания, не говоря уже о преодолении следующего метра пути.

Однако процесс адаптации Бони к экстремальным условиям проходит неплохо, она собой довольна. Также в одном из видео Боня обратилась к своей матери и попросила ее не волноваться.

В прошлом году бывшая участница «Дома-2» не смогла завершить восхождение на гору Манаслу в Непале из-за схода лавины. Некоторые члены ее группы тогда погибли, и экспедицию пришлось свернуть. Но прямое напоминание о степени риска не останавливает Боню в ее новом увлечении. На этот раз без проблем тоже не обошлось, но они были не такими серьезными — у знаменитости случилась горная болезнь.

В соцсетях прошла информация о госпитализации Бони, которую она сама вскоре опровергла, отметив — вокруг все будто ждут ее смерти. При этом самочувствие, призналась, было не лучшим в кризисный момент. Альпинистка показала фото, на котором действительно выглядела уставшей и болезненной.

Ранее в интервью 5-tv.ru кардиолог Наталья Чистова объяснила, почему Виктория Боня может не выдержать новые восхождения.