Ей лучше остановиться: почему Виктория Боня может не выдержать новые восхождения

Телезвезда отправилась покорять новую вершину, однако и в этот раз ее организм крайне тяжело переносит испытание.

Виктория Боня ударилась в экстремальные походы и, несмотря на проблемы со здоровьем, пытается штурмовать высочайший вулкан на Земле под названием Охос-дель-Саладо. В чем причина ее недомогания и какие последствия могут возникнуть потом, рассказала терапевт, кардиолог Наталья Чистова.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru специалист предположила, что Боня, как и многие женщины, может страдать анемией. Это заболеванием связано с пониженным содержанием гемоглобина, которое ухудшает снабжение тканей кислородом. В условиях высокогорья ситуация для организма только ухудшается. Больше всего страдают сердечно-сосудистая и нервная системы.

«Клетки недополучают кислород и начинают сигнализировать „SOS“. Сердце начинает быстрее и быстрее работать, поскольку его задача — доставка кислорода и питательных веществ к клеткам. Начинается тахикардия, которая требует еще больше энергии, а энергии взяться неоткуда, потому что вся энергия образуется именно при окислении кислорода. Замкнутый круг. И чем дальше — тем он замыкается еще сильнее», — объяснила Наталья Чистова.

Также из-за нехватки кислорода страдают нервные клетки, и у человека притупляется способность адекватно оценивать ситуацию. Чтобы восстановить здоровье, участники экспедиций даже обращаются к врачам. По словам Натальи Чистовой, в некоторых случаях реабилитация может растянуться на месяц: пациентам требуется ставить капельницы, помогающие улучшить окислительные процессы организма.

Врач-терапевт пояснила, что ухудшение состояния Виктории Бони связано как раз с тем, что она проигнорировала тревожные сигналы в виде отдышки и тахикардии и продолжила восхождение, загнав организм в условия гипоксии. Главное в таких случаях — вовремя остановиться, чтобы привыкнуть к условиям нехватки кислорода. В ином случае восхождение может закончиться трагедией.

«Сколько она будет выходить из этого состояния, зависит от ее организма, от его резервов. Когда идет нехватка кислорода, подключаются резервные возможности», — уточнила специалист.

Также Наталья Чистова добавила, что перед следующим походом телезвезде лучше пройти медобследование и потренировать организм в горах Кавказа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как закончилось экстремальное восхождение Бони на Манаслу.