Развязавший драку на рейсе Бангкок — Москва парень представился сыном депутата

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Молодого человека не смутило, что молодой человек, за которого он себя выдавал, находится под арестом в Италии.

Фото, видео: Максим Стулов / ТАСС; 5-tv.ru

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Настоящая «клиника» была на борту самолета, летевшего из Таиланда. В Азию борт прибыл за туристами с опозданием из-за сломанных туалетов. Уже в воздухе на борту началась драка! В ней пострадал член экипажа. Во время стычки плохо стало беременной девушке.

Итог — посадка в Самарканде, арест драчуна и скорая для девушки в положении. Пока разбирались со всеми героями рейса, туалеты сломались окончательно. О том, собирается ли кто-нибудь экранизировать этот полет, расскажет Ксения Солдатова.

По обледеневшему трапу они спускались кто в чем: на ногах кроссовки, наверх кто-то набросил плед из самолета. Но это вряд ли грело, судя по ветру, снегу и сосулькам на автобусе.

К такому холодному приему в Самарканде они были не готовы. С собой только ручная кладь, багаж остался в самолете и его не выдали.

«На улице -20°. Народ грузится в автобус. Я не думала, что в Узбекистане бывает минус», — снимает происходящее одна из пассажирок.

По словам пассажиров, неприятности начались еще в аэропорту Бангкока. Вылет задержался, затем скандал уже на борту. Это большой боинг, три ряда сидений. И что конкретно происходило, видели не все. Но очевидцы передавали последние сплетни соседям.

По словам очевидцев, подрались два человека. И один из них, видимо, давно не читавший новостей, почему-то представлялся сыном красноярского губернатора. Хотя тот, за кого он себя выдавал, сейчас под домашним арестом в Италии, и это знал даже кто-то из пассажиров — так что легенду быстро опровергли. По некоторым данным, самозванцем оказался уроженец Красноярска, но с другим именем. А затем был еще один инцидент, уже в бизнес-классе.

«Женщина, говорят, собралась рожать на шестом месяце беременности. В результате событий, которые произошли», — рассказала пассажирка самолета Елена.

В итоге самолет совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. В Самарканде женщину передали медикам, но дальше не полетели.

«При подготовке самолета к продолжению рейса возникли технические причины, вследствие которых авиакомпанией принято решение об отстранении воздушного судна от дальнейшего выполнения полета. Для обеспечения перелета пассажиров в Москву авиакомпания предоставит два резервных воздушных судна меньшей вместимости», — сообщили в «Аэрофлоте».

Первый из этих самолетов уже в пути и должен скоро приземлиться в Москве.

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