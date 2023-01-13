Когда цветет «Акация»: работа гаубиц ВС РФ по позициям ВСУ

Наводиться на цели корректировщикам помогают операторы беспилотной авиации.

Наши артиллеристы нанесли массированный удар по позициям ВСУ. Свежие кадры работы самоходных гаубиц «Акация» опубликовало Минобороны.

Огонь ведется с замаскированных позиций. И это позволяет поражать противника максимально неожиданно для него. Наводиться на цели корректировщикам помогают операторы беспилотной авиации.

Расчеты, как уточнили в ведомстве, укомплектованы не только военнослужащими по контракту, но и добровольцами, которые не хуже профессионалов успешно выполняют боевые задачи.