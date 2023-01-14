В прессе распространилась информация об увольнении Дмитрия Назарова из театра

Информация об увольнении знаменитого артиста не была официально подтверждена.

Над карьерой звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова нависли тучи. Издание «Московский комсомолец» сообщило о том, что артиста уволили из МХТ им. Чехова.

Причиной для увольнения стали политические высказывания актера в социальных сетях и скандальное интервью. По данным прессы, приказ об увольнении художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский уже подписал.

Стоит добавить, что RTVI удалось связаться с самим Назаровым. Информацию об увольнении он не подтвердил.

«Ничего официального я из театра не получал», — сказал артист.

Также стоит отметить, что официальной информации от театра или его худрука Константина Хабенского ни на официальных сообществах, ни в прессе также не появлялось.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит Дмитрий Назаров во время первого появления на публике после долгого перерыва.