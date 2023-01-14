В прессе распространилась информация об увольнении Дмитрия Назарова из театра

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 34

«МК» сообщил об увольнении Дмитрия Назарова из МХТ им. Чехова

В прессе распространилась информация об увольнении Дмитрия Назарова из театра

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Информация об увольнении знаменитого артиста не была официально подтверждена.

Над карьерой звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова нависли тучи. Издание «Московский комсомолец» сообщило о том, что артиста уволили из МХТ им. Чехова.

Причиной для увольнения стали политические высказывания актера в социальных сетях и скандальное интервью. По данным прессы, приказ об увольнении художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский уже подписал.

Стоит добавить, что RTVI удалось связаться с самим Назаровым. Информацию об увольнении он не подтвердил.

«Ничего официального я из театра не получал», — сказал артист.

Также стоит отметить, что официальной информации от театра или его худрука Константина Хабенского ни на официальных сообществах, ни в прессе также не появлялось.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит Дмитрий Назаров во время первого появления на публике после долгого перерыва.

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