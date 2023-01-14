Украинская пресса сообщила о взрывах в Киеве

В Киеве слышны звуки взрывов, тревога в городе не объявлена, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Почти сразу же после этого в СМИ появились данные, что это плановые хлопки для учений, имитирующих обстановку, приближенную к реальной.

Взрывы в Киеве прокомментировал заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он заявил, что взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями.

После этого глава Киевской ОВА Кулеба сообщил, что после взрывов на одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области было зафиксировано возгорание.

После этих событий в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Также сообщается об ударе по Харькову. Мэр города Игорь Терехов сообщил о ракетном ударе, направленном по инфраструктуре города.

Информация о происшествии уточняется с каждой минутой. Российская сторона никак не комментировала происходящее.