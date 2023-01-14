Собчак объяснилась за неуплату налогов двумя ее компаниями

Долг фирм знаменитости перед ИФНС составил полумиллиона рублей, при этом доходы компаний за 2021-й год оцениваются в 38 миллионов.

Телеведущая Ксения Собчак объяснила, по каким причинам не платила налоги в федеральную казну. Ранее стало известно, что счета двух ее фирм — ООО «Лидерс» и ООО «Джун Энд Джулай» — заблокированы ФНС из-за долга почти в 500 тысяч рублей.

«Эти бизнесы мы закрыли после 24 февраля. Ими занимаюсь не я, а генеральный директор и партнер Юлия Прудько. Она постепенно гасит задолженность, но это лучше с ней обсудить», — рассказала Собчак изданию URA.RU.

Накануне в СМИ сообщалось, что Ксения Собчак владеет 51% акций каждой компании. Обе, по данным RT, недоплатили в бюджет 484 тысячи рублей, однако выручка фирм в 2021 году составила 38 миллионов рублей.

Это не единственная неприятность в жизни знаменитости за последнее время. В конце октября был арестован коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский. Они проходят подозреваемыми в деле о вымогательстве в особо крупном размере, ранее в нем в качестве подозреваемой фигурировала и сама светская львица. По последней версии следствия, Суханов и Романовский подготовили для якобы аффилиированного с Собчак Telegram-канала «Тушите свет» статью, которая могла причинить вред правам и законным интересам главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой колкий ответ для Собчак придумала Ида Галич.