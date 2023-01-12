«Ты хабалка с рынка»: Галич придумала колкий ответ Собчак спустя три года

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Рита Миронова
Рита Миронова 30

Ида Галич призналась в ненависти к Ксении Собчак и назвала ее «хабалкой с рынка»

«Ты хабалка с рынка»: Галич придумала колкий ответ Собчак спустя три года

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Блогера очень задело то, как Собчак общалась с ней во время интервью три года назад. Но ответить обидчице сразу она не смогла.

Блогер и телеведущая Ида Галич призналась в ненависти к скандальной журналистке Ксении Собчак. Все дело в интервью, которое она дала светской львице три года назад. Оказывается, Галич было непросто общаться с Ксенией Анатольевной, но, как она заявила, справиться с прессингом удалось.

«Мочила она меня, я выстояла жесткий прессинг ее и ее редакторов, которые сидели на кухне в то время. Всех победила», — рассказала блогер в интервью Надежде Стрелец в этом году.

А вчера Галич опубликовала в своем Telegram-канале целый пост на эту тему. Видимо, неприятные впечатления не дают ей покоя до сих пор, ведь тогда она не нашла что ответить Собчак и молча проглотила обиду.

«Лежать мусолить эту тему и наконец родить подобающий ответ спустя три года! Я переворачиваюсь с боку на бок и прям громко выдыхаю что-то в стиле: «А ты не ведущая, ты хабалка с рынка, тебе вместо микрофона надо орало в руки дать, чтоб ты про ‚родные‘ дольче и габбану рассказывала!» — написала Ида Галич.

Она призналась, что все уже «отболело», но по ночам старые обиды не дают ей спать.

«Когда это закончится? Когда я сразу начну находить ответы?» — пожаловалась блогер.

Подписчики поддержали Галич в комментариях, отметив, что она уже «всем все ответила».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ида Галич показала самую постыдную часть тела.

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