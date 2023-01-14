Боевики ВСУ забросали фосфорными боеприпасами гумконвой с беженцами из Соледара

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 78

Жители освобожденного Соледара рассказали о применении ВСУ фосфорных бомб

Боевики ВСУ забросали фосфорными боеприпасами гумконвой с беженцами из Соледара

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

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Тема:
Спецоперация

Запрещенные конвенциями бомбы скидывали на головы людей с квадрокоптеров.

Украинские боевики забрасывали фосфорными боеприпасами мирных жителей Соледара, когда те пытались покинуть город. Об этом сообщили сами горожане, чудом уцелевшие под бесчеловечной бомбежкой.

«Мы, когда выезжали, нас забрасывали фосфором… Магний, фосфор… <…> На грани жизни и смерти мы были. Спасибо ребятам, которые нас вывели из того ада и вывезли. Возможно, сейчас их нет в живых, потому что там ад», — рассказали жительницы Соледара корреспонденту РИА Новости.

По словам женщин, фосфорные боеприпасы украинские боевики сбрасывали с квадрокоптеров.

Накануне 5-tv.ru рассказал, как российские военнослужащие спасают детей в разрушенном Соледаре. По словам одной из жительниц города, российские бойцы дали ей с ребенком бронежилеты и под свои прикрытием вывели за пределы боевых действий.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, мирных жителей из Соледара, перешедшего под контроль российской армии, принимают в Луганской народной республике, в первую очередь в Стаханове. Там люди, прожившие последние полгода в подвалах, получают кров, еду и медицинскую помощь.

Тема:
Спецоперация
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