Жители Соледара рассказали, что изменилось, когда российские военные вошли в город

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Корреспонденту «Известий» удалось пообщаться с жителями Соледара, сбежавшими от произвола ВСУ.

Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Мирных жителей из Соледара, перешедшего накануне под контроль российской армии, принимают в Луганской народной республике. Активнее всего — в Стаханове. Там люди, прожившие последние полгода в подвалах, получают кров, еду и медицинскую помощь. А еще то, чего у них не было уже долгое время — ощущение безопасности. С бежавшими из-под обстрелов ВСУ пообщался корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Стаханов — лишь один из городов Луганской народной республики, который принял беженцев из Соледара. Вот в этом общежитии живет семь человек. Это те, кому не потребовалась медицинская помощь. Огромное число людей сейчас в больницах, в том числе с обморожениями.

Условия, конечно, скромные. Небольшая комнатка, общий коридор и кухня. Но сами беженцы говорят: ничего лучше не видели уже много месяцев. Пока шли боевые действия, сидели в подвалах. Без света, воды и отопления.

«По времени, так больше полугода. В последние два-три месяца уже не выходили, поскольку были сильные обстрелы, а так мы выходили, кушать готовили, воды набирали», — рассказала одна из жительниц Соледара.

Им даже никто не предложил эвакуироваться. Говорят, украинским военным было наплевать на жизни гражданских. Из-под обстрелов людей вывели, только когда в черту города вошли российские штурмовики.

«Мы шли пешком, три с половиной километра пешком, это тяжело было. Под пулями. На нас надели бронежилет, ребенка взял военный, то есть он своей жизнью спасал моего ребенка», — добавила женщина.

Они лишились всего. Из-за постоянных артобстрелов дома разрушены. Под обломками остались и все вещи. Гуманитарной помощи тоже не получали, пока Соледар не перешел под контроль российской армии. Жители города говорят, украинские националисты за людей здесь никого не считали.

«Они даже с нами не разговаривали. Не хотели знать нас. Просто у них национальность такая, что они нас не любят», — высказался эвакуированный.

Мать этого мужчины едва не погибла, когда просто косо посмотрела на украинского военного.

«Она пошла на огород что-то делать, и она говорила, что стрельнули по ногам ей, во двор пуля полетела», — добавил мужчина.

И таких историй сотни. Мирных жителей, которых под огнем украинских националистов выводили из Соледара, сейчас поселили в нескольких пунктах временного размещения.

«Первый дом у нас загорелся летом, был прилет. Но еще был свет, была вода мы все тушили. Потом подъехала машина ВСУ, они выходят и говорят, что хотят посмотреть, куда они попали. То ли стрелять учатся, то ли что», — вспоминает жительница Соледара Наталья.

В ближайшее время жителей Соледара перевезут из Луганской в Донецкую народную республику, чтобы уже там помочь им с восстановлением документов и обретением хотя бы временного жилья. Но, конечно, все они мечтают вернуться домой.

Тема:
Спецоперация
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