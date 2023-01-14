Театр Ленком: умерла Инна Чурикова

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 1 451

Советской актрисе театра и кино было 79 лет.

Театр Ленком: умерла Инна Чурикова

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Умерла народная артистка СССР и лауреат Госпремии РФ Инна Чурикова. Печальную новость подтвердили в ее родном театре «Ленком».

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — сообщил ТАСС директор театра Марк Варшавер.

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Других подробностей пока не сообщается.

Инна Михайловна до последнего выходила на сцену и давала себе большую нагрузку, чем вызывала беспокойство врачей. В частности, в интервью 5-tv.ru анестезиолог-реаниматолог Геннадий Мышков обратился к ней с просьбой больше уделять внимания своему здоровью и отдыху.

В частности, в октябре прошлого года новостные таблоиды облетело сообщение, что Инна Чурикова упала со сцены и была госпитализирована. Позднее 79-летняя актриса вышла на связь и пообещала вернуться на сцену, как только организм скажет: «Подъем!».

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