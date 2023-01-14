Марфушенька-душенька и не только: чем запомнилась Инна Чурикова

Народной артистки СССР не стало на 80-м году жизни.

Народная артистка СССР и лауреат Госпремии РФ Инна Чурикова ушла на 80-м году жизни. Причина смерти пока неизвестна.

Инна Чурикова сыграла Пашу в фильме «Начало» и Марфушу в «Морозко», выступала на сцене «Ленкома» и была счастлива в браке с Глебом Панфиловым. 5-tv.ru вспоминает, каким был путь Инны Михайловны к всенародной славе.

От вишенки до Елизаветы II

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943-го в Белебее, городе Башкирской АССР, но мало что помнит о детстве. Ее семья находилась там в эвакуации. Когда родители будущей актрисы разошлись, маленькая Инна с мамой покинули Башкирию. Они несколько раз переезжали, пока не обосновались в Москве.

Родители Чуриковой были далеки от творческих профессий и связали свою жизнь с агрономией и сельским хозяйством. Отец Михаил Чуриков работал в МСХА имени Тимирязева, а мать Елизавета Мантрова была доктором сельскохозяйственных наук и трудилась в Ботаническом саду МГУ.

Первый дебют Чуриковой на сцене, по разным источникам, состоялся в спектакле «Приключения Чиполлино». Хореограф и руководитель драмкружка Инны Михайловны пришла к ней домой и попросила мать отпустить Чурикову исполнить роль вишенки в детской постановке.

www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

Детский талант перерос в настоящую страсть. В девятом классе Чурикова поступила в театральную студию при театре имени Станиславского. Именно в эти годы начал совершенствоваться ее актерский талан и после окончания школы, она решила во что бы то ни стало, поступать в театральное. Во МХАТ ее не взяли, но в 1965-м Чурикова окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина с красным дипломом.

После университета актрису распределили в театр на Камчатке, но ее мать Елизавета Захаровна настояла на том, чтобы дочь оставалась в столице. Альма-матер Чуриковой стал Московский театр юного зрителя, там актриса дебютировала в спектакле «Два клена» в роли Бабы Яги. Тему первой роли на большой сцене затронули в фильме «Начало», который считают частично автобиографичным. Чурикова также сыграла лису в «Зайке-зазнайке», «Трусохвостике» и в спектакле «За тюремной стеной», после которого ее заметили критики.

Спектакль «Гамлет» в театре «Ленком», 1986 год. ТАСС / Анатолий Морковкин

В 1974-м артистке пригласили в «Ленком» на роль Неле в знаменитом спектакле «Тиль». Вскоре она стала звездой театра и играла в «Гамлете», «Женитьбе», «Три девушки в голубом» и других. В спектакле «Оптимистическая трагедия» партнером Инны Михайловны был Николай Караченцов.

Одной из ярких ролей актрисы стала королева Елизавета II в «Аудиенции». Пьеса британского драматурга Питера Моргана была поставлена в театре Наций 25 апреля 2017-го. Спектакль был реализован мужем актрисы Глебом Панфиловым, совместно с «Ленкомом». Морган переработал сценарий «Аудиенции» и адаптировал его под Россию. В спектакле также принимали участие собаки породы корги.

Инна Чурикова в кино

Представители киноиндустрии заметили Инну Чурикову после роли в спектакле «За тюремной стеной». Но она попала на широкий экран в 1960-м, когда снялась в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском» в роли Райки. Также она приняла участие в съемках «Я шагаю по Москве», где сыграла в эпизоде.

Кадр из к/ф «Морозко», СССР 1964г

Свою культовую роль Инна Михайловна получила в 1964-м, в сказке «Морозко» Александра Роу. Тогда она полностью раскрыла свой актерский потенциал. Зрителей поразила угрюмая Марфуша, которая колет орехи зубами и мажет щеки свеклой.

«На пробах нам с Тамарой пришлось грызть орехи. Я так хотела сниматься, что не щадила зубов! Наверное, поэтому Роу меня и приметил» — рассказала Чурикова о пробах на роль Марфушки в интервью.

Советская сказка получила признание и за рубежом. В Чехии «Морозко» показывают в рождественские праздники. За комичную роль Марфушеньки-душеньки посол Чехии наградил актрису медалью. Но сама Инна Чурикова была не очень довольна своей героиней. В один момент она так расстроилась из-за своего внешнего вида в фильме, что ей захотелось уйти из кино.

«Когда я пришла на озвучку фильма и впервые увидела себя на экране, то расплакалась. Мне казалось, что я такая страшная! После этого всерьез подумывала над тем, чтобы никогда больше не сниматься в кино» — призналась актриса.

1966-й год был одним из самых успешных для Чуриковой. Она не только снялась в таких фильмах, как «В огне брода нет» и «Неуловимые мстители», но и познакомилась со своим будущим мужем Глебом Панфиловым, с которым оставалась до самой смерти. Инна Михайловна стала его музой и часто снималась в его фильмах.

Многие кинозрители знают Инну Чурикову по роли Паши Строгановой в мелодраме «Начало». Актриса говорила, что ее героиня — это она сама. Инна Чурикова получила множество положительных отзывов критиков и даже «Золотого льва» на кинофестивале в Болгарии. В 1970-м Инну Михайловну признали лучшей зарубежной актрисой.

После «Начала» она продолжила сниматься в фильмах Панфилова. В копилке артистки «Тот самый Мюнгхаузен», «Валентина», «Васса», «Ширли-Мырли», «В круге первом», «Страна Оз» и другие киноленты.

Личная жизнь Инны Чуриковой

Инна Чурикова никогда не была сердцеедкой, ее личная жизнь сложилась весьма счастливо. В 60-х начинающий режиссер Глеб Панфилов пригласил актрису на съемки своего фильма «В огне брода нет». Но их отношения начались во время создания «Начала». Пара стала жить вместе в комнате в общежитии и вскоре поженилась. А в 1978-м у них родился единственный сын, которого назвали Иван.

www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Мальчик унаследовал талант родителей и начал проявлять свои актерские способности еще в детстве. В возрасте четырех лет Иван сыграл в фильме «Васса» вместе со своей матерью. Иван Панфилов окончил МГИМО и поступил в Лондонскую академию театрального и киноискусства. Но его жизнь сложилась иначе, он предпочел связать свою жизнь с дипломатией.

В последние годы здоровье Чуриковой неоднократно оказывалось под угрозой. В декабре 2016-го она уже подала в больницу с переломом руки. Оправившись от травмы, артистка вернулась на театральную сцену. В июле 2022-го Инна Чурикова во время репетиции упала со сцены и получила серьезную травму грудины, ребер и подвздошной кости. Театру имени Вахтангова пришлось отменить постановки с ее участием до выздоровления актрисы.