«За слово „Россия“ могли пустить пулю в лоб»: жители Соледара о зверствах ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 60

Жители освобожденного Соледара рассказали о зверствах боевиков ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru

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Только в эвакуации жители разрушенного города смогли получить медицинскую помощь и почувствовали себя в безопасности впервые за долгие месяцы.

Жители освобожденного Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) рассказывают об ужасах, которые им довелось пережить, пока в городе хозяйничали украинские боевики.

Так, со слов местной жительницы Натальи Муриковой, которую российские бойцы эвакуировали в безопасное место, только лишь за слово «Россия» националисты из украинской армии могли убить.

«За слово „Россия“ можно было пулю в лоб получить», — поделилась женщина.

По словам жительницы Соледара, боевики из Вооруженных сил Украины (ВСУ) били по жилым домам и линиям электропередачи. Поэтому когда в город вошли бойцы армии России, женщина, по собственному признанию, не могла сдержать эмоций и слез.

«Потом я увидела, что русские идут, чувства были такие… Хотелось прикоснуться. Когда зашли в дом, я спрашиваю: „Ребята, а вы русские?“. Они говорят: „Да“. И я так прямо прикоснулась», — поделилась Наталья.

Сейчас она проходит лечение — у нее минно-осколочное ранение с переломом, полученное при обстреле националистов. По словам женщины, украинские боевики били по жилым кварталам Соледара запрещенными кассетными боеприпасами.

Только уже будучи эвакуированной российские военными, Наталья наконец смогла получить медицинскую помощь.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин во время посещения пункта временного размещения беженцев из Соледара, пообещал им всю необходимую социальную помощь, в том числе выплату пенсий, а также помощь в трудоустройстве.

Пушилин подчеркнул, что механизмы восстановления освобожденных территорий отработаны на Мариуполе и Волновахе, поэтому в Соледаре эта работа будет идти «не с чистого листа» и займет меньше времени. Врио главы ДНР напомнил, что жители Соледара теперь в России и начнут понимать, «что такое забота о гражданах, что такое забота о населении, забота о молодежи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ забросали фосфорными боеприпасами гумконвой с беженцами из Соледара.

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