Гуру с Ибицы: раскрыта личность нового избранника Ани Лорак

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Иван Обухов
Иван Обухов 65

Новым бойфрендом Ани Лорак оказался тренер по йоге

Гуру с Ибицы: раскрыта личность нового избранника Ани Лорак

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Интересно, что за практики преподает новый ухажер артистки, ради которого она бросила свою дочь в России?

Буквально несколько дней назад певица Ани Лорак выложила загадочное видео с новым избранником, который прикрывал лицо капюшоном. На вопросы своих читателей о том, кто это такой, артистка не ответила. Однако фанаты звезды быстро нашли ответы на свои вопросы самостоятельно.

Новым бойфрендом Лорак оказался ее тренер по йоге, живущий на Ибице. Оказалось, что именно он помог певице пережить развод с бывшим мужем и обучил ее дыхательным практикам. По словам самой знаменитости, его помощь помогла ей пережить сложный период в жизни.

Имя ему — Исаак Виджраку. Сам он называет себя потомком истинных шаманов. Теперь артистка никак не может расстаться с ним ни на секунду, ведь без его целительной силы ей никак не справиться.

Сейчас они отдыхают в одной из теплых стран, а дома в холодной России Ани Лорак дожидается ее дочь София.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Ани Лорак показала своего нового избранника на видео.

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