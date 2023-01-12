«Что-то новое начинается»: Ани Лорак замечена в объятиях незнакомца

Знаменитость решила немного помучить своих фанатов.

Певица Ани Лорак умеет заинтриговать: артистка выложила в социальной сети снимок с таинственным мужчиной. После ее долгого молчания, поклонники усмотрели в этом новый старт для нее.

Многие подумали, что тем самым она дает понять о выходе нового альбома или какого-то проекта. Либо, это может быть ее новый возлюбленный, которого она в скором времени представит публике.

Кстати, поклонники Лорак заметили, что певица просто светится от счастья на новом снимке с мужчиной в капюшоне. Подписала она фотографию так:

«Что-то новое начинается!»

Многие даже уже отметили, что они смотрятся вместе «потрясающе» и представляют собой «красивую пару». Но все же все задаются вопросами, кто это и что хотела знаменитость сказать своим новым постом. Пока звезда оставила вопросы пользователей без ответа.

До этого Ани Лорак перестала выходить на связь после отказа от русского языка. Недавно она обратилась к своим поклонникам в соцсетях на украинском языке, сообщив, что ее брат на Украине провел Новый год в бомбоубежище.

После обрушившейся ненависти со стороны и российских, и украинских поклонников Ани Лорак снова пропала с радаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ани Лорак отказалась от русского языка и перестала выходить на связь.