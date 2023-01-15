Россия заявила об ужесточении боев при поставках британских танков на Украину

Российское посольство в Великобритании заявило, что в случае поставок Лондоном Киеву танков Challenger, произойдет ужесточение боев на Украине.

Российские дипломаты считают, что такие действия Великобритании по отношению к военным действиям на Украине нацелены на затягивание конфликта.

В субботу глава британского кабмина Риши Сунак в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал отправить на Украину танки Challenger 2, а также новые артиллерийские системы.

Точное количество единиц отправляемой на Украину военной техники не уточняется. По имеющимся у издания Sun информации, разговор идет о как минимум двенадцати танках.

Руководство РФ много раз критически высказывалось об отправке западного вооружения украинским боевикам.

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