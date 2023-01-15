Британию захлестнули самые массовые со времен Тэтчер забастовки

Вторую неделю Британия, да и весь англосаксонский мир бурлит, обсуждает первую книгу мемуаров принца Гарри, младшего сына короля.

Публикацию подогревает многочисленными интервью. Свою автобиографию он озаглавил «Запасной», и положение вечно второго, в тени старшего брата Уильяма, больше всего угнетает Гарри, причем с детства.

«Запасным» его назвал еще папа, встречая супругу с сыном из роддома. Позже Гарри начали рассматривать даже как донора буквально «запасных» органов для наследника — Уильяма. Пока не потребовалось.

Книга пестрит интимными подробностями: как в 17 лет принц Гарри лишился девственности на задворках какого-то паба с женщиной старше него, как по наводке принца в Афганистане убили 25 повстанцев, как он увлекался то алкоголем, то наркотиками. Даже рассказал, как отморозил свое королевское достоинство в Антарктиде и потом мучался на свадьбе старшего брата. Британская общественность при этом возмущена тем что принц сам «выносит» сор из избы, точнее из дворца. У Семьи Виндзоров неофициальный девиз «never complain, never explain» — не жалуйся, не объясняй. Потому-то в свое время как предательство оценили откровения принцессы Дианы.

Гарри спустя 20 лет пошел дальше своей мамы. Он представляет королевскую семью собранием черствых, самовлюбленных, и, в общем то, недалеких людей. Ну кроме бабушки покойной. Даже не персонажами реалити-шоу, а чем-то вроде обитателей зоопарка или даже насекомых, которым — на потеху публики — и крылышки могут оборвать. В смысле скандалов в прессе. В каждом слове чувствуется обида, мол недолюбили и недооценили, ни принца, ни жену его, разведенную актрису-мулатку.

В былые годы он собрал бы войско и пошел войной против отца-короля и брата-наследника, но все что может сейчас пятый номер в очереди на корону — вести пиар-атаки, и зарабатывать. За откровения на ТВ и в печати в последние два года Гарри получил по разным подсчетам от 150 до 200 миллионов долларов. Может он и не любит свою семью, но она его кормит. Тем более сами Виндзоры по традиции, ничего не объясняют.

Причем возможно Виндзоры так действуют как ни странно — ради благополучия собственной страны.

Пока британцы скупают книгу принца Гарри, а его мемуары сейчас по популярности уступают лишь книгам про другого Гарри — Поттера, и домохозяйки вовсю обсуждают королевские дрязги, на второй план отходят настоящие проблемы Великобритании.

Потуги стать космической державой — провалились. Первая попытка вывести спутники на орбиту с территории Альбиона — закончилась катастрофой. Вторая ступень ракеты запущенная со специального носителя, сработала нештатно и спутники сгорели в атмосфере. Британия подогревает фантомное имперское величие, но выходит — пшик.

При этом копятся проблемы в экономике — не проходит и недели, чтобы Королевство не сострясали забастовки. Самые масштабные — в сфере здравоохранения и на железной дороге. Бастует скорая помощь — фельдшеры, диспетчеры и водители — 25 000 человек по стране вместо работы вышли на акции протеста. Среднее время ожидания скорой помощи выросло до 12 часов. На парковках больниц делают специальные пункты обогрева, где ожидающие в очереди пациенты — приехавшие самостоятельно — могли бы скоротать время.

На железной дороге 40 000 сотрудников бастуют. Отменены 80% скоростных поездов. Старожилы утверждают, что таких масштабных акций протеста не было со времен Тэтчер, то есть с 80-х.

Но у премьера Риши Сунака нет ни опыта, ни воли «железной леди». Требование, что у медиков, что у железнодорожников одни и те же — повышение зарплат, хотя бы на размер инфляции. Она для Великобритании рекордная со времен все той же Тэтчер: девять с половиной процентов, а продуктовая и вовсе — четырнадцать с половиной.