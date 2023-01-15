Что это было? Конкурс красоты «Мисс Вселенная» стал состязанием «правозащитников»

Впервые за 71 год масштабное мероприятие организовал не мужчина и не женщина, а трансгендер. Пожалуй, отсюда и все последующие перемены.

В Новом Орлеане подвели итоги самого известного конкурса красоты — «Мисс Вселенная». Наша участница Анна Линникова предпочла в нарядах красный и предстала перед жюри в образе юной императрицы.

Шансов на победу у нее, будем откровенны, изначально было мало — по политическим мотивам, но не только. Анна, так сказать, слишком нормальная для этого конкурса.

Впервые за 71 год «Мисс Вселенную» организует не мужчина. И не женщина. А трансгендер. Анна Джакапонг Джакраджутатип — так звали долгие годы Эндрю, но после развода родителей он решил, что природа ошиблась и поменял пол. Теперь Анна-Эндрю видит своей миссией задать новые стандарты красоты и женственности на планете. Для этого и купила бренд «Мисс Вселенная».

И вот какие нововведения. Впервые конкурс женской красоты по настоящему «женский»: в жюри — женщины, ведущие — женщины. Мужчинам отводится скромная роль подержать детей. «Мисс» из названия можно убирать — разрешено участвовать и замужним, и разведенным. Параметры 90-60-90 сменились на бодипозитив. Главное требование к конкурсанткам, чтобы была яркой и активной в защите каких-нибудь прав. Девушки стараются, кто во что горазд.

В итоге конкурс «Мисс Вселенная» выиграла представительница США Р’Бонни Габриэль. Филиппино-американка опередила участницу из Венесуэлы Аманду Дудамель, занявшую второе место. Замкнула тройку лидеров Андреина Мартинез из Доминиканской Республики.

Победительнице 28 лет. Она занимается дизайном экологичной одежды, руководит фирмой по ее пошиву, а также работает моделью и «инструктором по шитью» в некоммерческом ателье.

Что касается россиянки Анны Линниковой она отсеялась еще на этапе отбора 16 полуфиналисток. К слову, вместе с ней конкурс покинула и украинка Виктория Апанасенко.