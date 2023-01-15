Предала мужа и всех друзей: «секретная» история блогерши из Рыбинска и ее финансовой пирамиды

Хрупкая 26-летняя девушка хотела красивой жизни, как в соцсетях. Вместо Мальдив и Дубая сейчас у нее есть камера в СИЗО. Не ясно только, куда делись деньги обманутых вкладчиков.

В Рыбинске — это Ярославская область — на неделе вскрыли очередную финансовую пирамиду — почти на полмиллиарда рублей. Ее организовала хрупкая 26-летняя девушка из скромной семьи, которая очень хотела жить красиво — как в соцсетях. Она обманула всех знакомых, кутила, пока средства позволяли. А когда за ней пришли, так и сказала: «Извините, пирамида рухнула, я — в тюрьму». Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова удивилась, как удалось ей так долго «крутиться» в небольшом Рыбинске?

Свадьба за четыре миллиона, отдых в Дубае за миллион, а еще несколько иномарок, квартир, двухэтажных апартаментов. До встречи с полицией Татьяна Фомичева вела шикарную жизнь. За чужой счет.

По версии следствия, инста-Мавроди обманула доверчивых вкладчиков на полмиллиарда рублей. Как минимум! Теперь вместо Мальдив и Дубая — камера в СИЗО. Ближайшие два месяца Татьяна проведет в родном Рыбинске Ярославской области. К слову, интересный момент — в своих соцсетях она сама разоблачала мошенников.

«За последний год организовала пирамиду. Сделала выплаты цепочкой», — призналась девушка на камеру.

Прибыль обещала по 20 и 40% за пару недель. Люди брали кредиты, продавали квартиры и несли деньги ей. В итоге Фомичева обманула не только своих друзей, но и новоиспеченного мужа Егора.

«Бабки были вкинуты родителями Егора. Он по этому поводу ничего не говорит, мы разводимся, он плакал. Что он мог сказать, Ань? Я предала всех своих друзей», — призналась девушка.

Муж логично стал бывшим. Среди обманутых Татьяной и подруга Анна. Продала машину, чтобы быстро и много заработать.

«Мы с ней познакомились очень давно — нам было лет по 14. Постепенно друзья начали вкладываться. Набралось около 100 миллионов», — сообщила Анна.

Таня выросла в небольшом городке Рыбинск. Обычная семья среднего достатка. Всю жизнь родители работали на заводе.

«Семья хорошая, ничего не скажу. Таня была тоже нормальная девка, пока замуж не вышла, уехала в Москву», — поделилась соседка.

Училась инста-Мавроди в престижной местной школе. Достаточно хорошо. Красивая, умная, популярная, с большими амбициями. После лицея Татьяна поступила в Москву. Получила несколько образований: юридическое и психологическое. Где, похоже, много узнала о манипуляциях. Любимая схема, чтобы войти в доверие: сначала попросить жертву о помощи, а затем предложить ей инвестиции.

«Она пришла к нам в учебный центр обучаться на права. Сказала, что документы все потеряла, попросила дубликат. Я пошла на встречу, а она — в знак благодарности — решила меня вот так… (плачет — Прим. ред.). Можно такой позор не снимать?» — попросила потерпевшая.

Фомичова — чрезмерно общительна, открыта и гиперактивна. Эрудиция и артистизм тоже подкупали.

«Есть такой тип, как „психопат обыкновенный“. Это такие уникальные люди, которым веришь сию секунду», — сообщил доктор психологических наук, профайлер Максим Коваленко.

За последние годы число финансовых пирамид в России увеличилось на 600%. Идет бешеный рост экономического мошенничества. Один из последних случаев — фирма Finiko. Пострадало полтора миллиона россиян. А это уже разъяренные жертвы «Инвестсоцбанка» из Уфы. У здания суда они едва не линчевали фигурантов дела. Сумма астрономическая — более двух миллиардов рублей.

Эксперты выделяют три основные группы риска, наиболее подверженные обаянию мошенников. Это авантюристы — осознающие все риски, но из-за азарта готовые прыгнуть в омут; наивные — которые искренне верят в обещания золотых бесплатных гор; и третья — самая необъяснимая пока.

«Третья группа, как ни странно, жертвы финансовых пирамид. Это весьма интересная группа лиц — серийные вкладчики. Примерно за 25-летнюю работу фонда мы видели, что каждая четвертая жертва повторно возвращается в пирамиду», — отметил управляющий федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, экономист Марат Сафиулин.

В нынешних реалиях вернуть деньги жертвам финансовых пирамид практически невозможно. Часто вклады выводят через криптовалюту, ее не отследить. Опыт мошенников из России показывает, что они предпочитают отсидеть пару лет в тюрьме и потом уже уехать заграницу, где смогут воспользоваться украденными деньгами.