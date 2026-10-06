Заслуженные проводы: Месси сыграет последний раз за сборную Аргентины

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 41 0

В честь титулованного футболиста состоится официальная церемония.

Когда Месси сыграет последний раз за Аргентину

Фото: www.globallookpress.com/Tom Weller

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Мессии сыграет последний раз за сборную Аргентины 7 октября

Чемпион мира Лионель Мессии последний раз сыграет в составе сборной Аргентины в ночь на 7 октября в два часа ночи по московскому времени.

Матч против команды Бенина пройдет на стадионе «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» в Буэнос-Айресе.

Со сборной Аргентины Месси сыграл 207 матчей и победил на чемпионате мира 2022 года. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» в конце августа объявил о завершении карьеры в сборной.

Как сообщают СМИ, для 39-летнего капитана подготовят специальное шоу на трибунах и видеопоказы. Также на официальной церемонии, запланированной после матча, Лионелю выразят благодарность за многолетнюю преданность команде.

Известно, что один из самых известных производителей спортивной одежды для этой игры подготовил особую форму с золотым логотипом «М» десятым номером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким было решение Месси об уходе из национальной сборной. Об этом стало известно вскоре после смерти отца знаменитого футболиста, Хорхе Месси.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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