Ядовитый сорняк обнаружили на пляжах Сочи и «Сириуса»

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 16 0

Агрессивное растение отличается способностью к миграции.

Какой ядовитый сорняк нашли на пляжах Сочи

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка

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Ядовитый сорняк обнаружили на пляжах Сочи

На пляжах Сочи и федеральной территории «Сириус» ботаники обнаружили ядовитый сорняк — витекс круглолистный или прутняк круглолистый. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

«Новый для Сочи крайне неприхотливый, максимально устойчивый к антропогенным условиям, быстро распространяющийся инвазивный вид Витекса представляет угрозу для всех перечисленных выше (Панкраций морской, Синеголовник морской, Мачок желтый, Катран приморский, Повой сольдонелловый, Морская горчица черноморская. — Прим. ред.) аборигенных редких и исчезающих растений», — рассказали специалисты.

Это растение в 2010 году нашли в Грузии, а спустя десять лет — в Абхазии. В конце 20 века сорняк завезли на юго-восток США из Кореи. В Америке территория его распространения — песчаные «кромки» морских берегов.

Витекс является опасным для аборигенных видов растений и отличается высокой способностью к миграции. В качестве своего «поражающего оружия» сорняк использует выделяемые химические вещества, которые ограничивают рост других прибрежных растений.

Аборигенный вид растения — это вид, который сформировался и длительное время существовал в конкретной местности в результате естественной эволюции, без целенаправленного вмешательства человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ученые нашли редкие виды животных в Москве. Это случилось во время комплексного обследования 11 охраняемых зеленых территорий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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