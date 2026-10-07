«Воспринимаю как чудо»: Куртукова о своей популярности

Певица Татьяна Куртукова назвала чудом свою внезапную популярность

Певица Татьяна Куртукова назвала чудом неожиданную популярность своих песен. Об этом артистка рассказала в интервью «Известиям».

«Песня „Матушка“ стала популярной, и уже впоследствии остальные песни мои стали популярными, я вообще воспринимаю это как чудо», — призналась исполнительница.

Однако даже у этого хита была непростая история. Композиция вышла достаточно давно, но широкую популярность получила уже после появления новой аранжировки.

«Мне кажется, много-многое что влияет. И в первую очередь, наверное, такая расхожая фраза, что всему свое время», — отметила Куртукова.

Артистка также отметила, что долгое время народная музыка существовала отдельно от популярных чартов. По ее словам, жанр Neo Folk постепенно развивался сам по себе, а затем у слушателей появился интерес к поиску своих корней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Куртукова назвала хорошее образование одним из важных шагов к успеху в искусстве. Певица также советовала не гнаться за популярностью, а вкладывать в творчество душу, силы и любовь, а оценку артисту в итоге дает публика.

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