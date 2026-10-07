«Воспринимаю как чудо»: Куртукова о своей популярности

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 46 0

Артистка связала успех своих композиций с возросшим интересом к народной культуре.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Татьяна Куртукова назвала чудом свою внезапную популярность

Певица Татьяна Куртукова назвала чудом неожиданную популярность своих песен. Об этом артистка рассказала в интервью «Известиям».

«Песня „Матушка“ стала популярной, и уже впоследствии остальные песни мои стали популярными, я вообще воспринимаю это как чудо», — призналась исполнительница.

Однако даже у этого хита была непростая история. Композиция вышла достаточно давно, но широкую популярность получила уже после появления новой аранжировки.

«Мне кажется, много-многое что влияет. И в первую очередь, наверное, такая расхожая фраза, что всему свое время», — отметила Куртукова.

Артистка также отметила, что долгое время народная музыка существовала отдельно от популярных чартов. По ее словам, жанр Neo Folk постепенно развивался сам по себе, а затем у слушателей появился интерес к поиску своих корней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Куртукова назвала хорошее образование одним из важных шагов к успеху в искусстве. Певица также советовала не гнаться за популярностью, а вкладывать в творчество душу, силы и любовь, а оценку артисту в итоге дает публика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
85.71
0.78 96.03
0.70
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

0:59
Ядовитый сорняк обнаружили на пляжах Сочи и «Сириуса»
0:43
В возрасте 69 лет умер исполнитель хита You Are My Lady Фредди Джексон
0:30
«Воспринимаю как чудо»: Куртукова о своей популярности
0:13
«Всегда готова»: Куртукова об участии в «Интервидении-2026»
0:00
Фекла Заревница 7 октября: главные запреты и приметы дня
23:53
Заслуженные проводы: Месси сыграет последний раз за сборную Аргентины

Сейчас читают

Всем спать: необычный чемпионат для людей с недосыпом устроили в Японии
Сохраняйте бдительность: как защититься от телефонных мошенников
Не отдавайте ее «владельцу»: что делать при обнаружении чужой банковской карты
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня