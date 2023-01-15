Вахтанг Кикабидзе: что известно о жизни актера и певца

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Рита Миронова
Рита Миронова 49

Вахтанг Кикабидзе тяжело перенес последние годы жизни

Вахтанг Кикабидзе: что известно о жизни актера и певца

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Продюсер артиста подтвердил информацию о его смерти федеральному телеканалу.

Скончался советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе. Ему было 84 года.

Публика знает знаменитого Бубу по фильмам «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мимино», «ТАСС уполномочен заявить…». В кино он дебютировал в 1968 году, и уже через десять лет стал лауреатом Государственной премии СССР. Затем получил звание народного артиста Грузинской ССР.

Узнаваемость Кикабидзе принес фильм «Не горюй!», за который актер получил приз Международного кинофестиваля в Картахене за лучшую мужскую роль. Также волну популярности принес фильм «Мимино», где Кикабидзе сыграл роль летчика Валентина Мизандари.

Он исполнил много ярких ролей, а в 1980-е начал сольную карьеру певца. Кикабидзе возглавлял Государственный эстрадный оркестр Грузии «Рэро». Стал реже сниматься в кино, больше сосредоточившись на музыке.

В последние годы жизни Кикабидзе, в прошлом победивший рак мозга, тяжело болел. Но, несмотря на это, в прошлом году отметил свой день рождения сольным концертом в Батуми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла жена звезды фильма «Мимино» Вахтанга Кикабидзе.

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