Умерла жена звезды фильма «Мимино» Вахтанга Кикабидзе

Супруга известного певца и киноактера Вахтанга Кикабидзе Ирина Кебадзе скончалась вечером 11 октября. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщил директор артиста Олег Толмачев.

«Она (Ирина Григорьевна — Прим. ред.) умерла сегодня. Долгое время она болела», — сообщил Толмачев.

По словам Толмачева, причиной смерти супруги звезды фильма «Мимино» стал не коронавирус. Ирина Кебадзе находилась в преклонном возрасте и страдала от заболевания. Директор артиста также добавил, что Вахтанг Кикабидзе только недавно вернулся с гастролей.

Ирина Григорьевна Кебадзе — заслуженная артистка Грузии, в прошлом — прима-балерина Тблисского акдемического оперного театра. Окончила ленинградское Вагановское хореографическое училище.

Супруги были в браке более полувека. Они поженились в далеком с 1965 году. Познакомились Вахтанг и Ирина в Будапеште, где артист был на гастролях. Как рассказывал сам Кикабидзе, встреча с будущей женой произошла при очень необычных обстоятельствах.

Это случилось в день, когда стало известно об убийстве президента Джона Кеннеди. На улицах Будапешта начался переполох, все решили, что случился государственный переворот. И в этой всеобщей суете артист увидел перепуганную стройную девушку с огромными глазами.

Ему немедленно захотелось ее успокоить и защитить. С того дня он Ирину больше не отпускал. Влюбленные расписались спустя всего несколько дней после первой встречи.

На момент знакомства с Кикабидзе, в Ирины Григорьевны уже был ребенок от первого брака — дочь Марина, которую Кикабидзе удочерил.

Первое время супруги Кикабидзе ютились в полуподвальной крошечной квартире вместе с родителями Ирины. Муж-актер часто пропадал на гастролях, однако семья всегда была дружной, а супруга неизменно ждала возвращения мужа к домашнему очагу. В браке родился общий сын Константин, который стал художником и сейчас живет в Канаде.

Вахтанг Кикабидзе, несмотря на свой солидный возраст, актеру 83 года, продолжает работать. Летом стало известно, что снялся в одном из эпизодов заключительного сезона сериала «Сваты».

В связи с коронавирусом артист долгое время не появлялся на публике. Как признавался актер, ограничения из-за пандемии не позволяли ему работать в полную силу.

Многие его концерты и гастроли были отменены, что серьезно ухудшило его финансовое положение. По словам Кикабидзе, раньше он много ездил с гастролями по разным странам бывшего Советского союза.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Вахтанг Кикабидзе вышел в свет впервые за долгое время.