Названы дата и место прощания с легендарной Инной Чуриковой

Гражданской панихиды в связи с кончиной актрисы Инны Чуриковой в театре «Ленком Марка Захарова» не будет. Об этом сообщили представители театра, опубликовав заявление в Telegram-канале.

«По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой, церемония прощания перенесена в Храм Христа Спасителя и состоится в верхней Церкви Храма 17 января в 11:00», — подчеркивали представители «Ленкома».

Известно также, что после прощания останки Чуриковой захоронят на Новодевичьем кладбище столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при жизни у Инны Чуриковой было немало проблем со здоровьем. В своих последних публикациях в социальных сетях она просила от наступающего Нового года милости. Ей было 79 лет. Президент России Владимир Путин назвал смерть актрисы невосполнимой утратой.