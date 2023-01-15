Глеб Панфилов раздавлен смертью Инны Чуриковой: «Кровоточит все»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 856

Вдовец знаменитой актрисы не может найти себе место после трагедии. С любимой он прожил целых 50 лет!

Глеб Панфилов раздавлен смертью Инны Чуриковой: «Кровоточит все»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Скоропостижная смерть легендарной актрисы Инны Чуриковой для всех соотечественников стала невосполнимой утратой. Но тяжелее всего сейчас, безусловно, приходится близким покойной. В частности, ее вдовцу — Глебу Панфилову. В недолгом и сложном разговоре с KP.RU он признался, что до сих пор не может поверить в случившееся.

Панфилов заявил, что был с Чуриковой натурально единым целым. Какой теперь будет его жизнь, сложно даже представить.

«Сейчас не готов говорить. <…> Кровоточит все, другие заботы, поймите меня…» — сказал Глеб Анатольевич.

А потом добавил: жизнь с Инной Чуриковой казалась ему вечной. Он мечтал бы провести с ней бок о бок еще долгие годы. К сожалению, судьба оказалась жестокой.

«Я так хотел. И она так хотела…» — сказал Панфилов.

Легендарная актриса скончалась 14 января в больнице. Как стало известно позднее, у нее было множество хронических заболеваний. Точная причина случившегося пока не названа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Чуриковой решила отменить проведение гражданской панихиды в театре «Ленком Марка Захарова». По новой информации, все пройдет в Храме Христа Спасителя 17 января.

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