«Разжирела»: Ивлееву призвали отказаться от полуголых фото из-за набранного веса
Анастасия Ивлеева опубликовала полуголое фото и нарвалась на критику
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Блогер и телеведущая не стесняется своего тела, даже если оно не соответствует стандартам красоты. Но фанаты такое лицезреть не желают.
Блогер Анастасия Ивлеева, как и ее тезка Анастасия Волочкова, не стесняется делиться откровенными фотографиями. На днях знаменитость, отдыхая с любимой мамой, устроила провокационную фотосессию. Но нарвалась на шквал критики.
Ивлеева на фото, опубликованном 7Дней.ru, позировала в ярко-зеленых плавках и белой футболке, надетой на голое тело. Наверняка, она ожидала восторженных комментариев, но столкнулась с тем, что многие отметили — знаменитость за новогодние праздники изрядно набрала вес. Демонстрировать такую фигуру не следовало.
«Разжирела»;
«Настя, верни свою прежнюю фигуру»;
«Слишком личное лучше не выставлять напоказ», — написали интернет-пользователи.
Ивлеева и сама согласилась с фанатами, что набрала лишние килограммы. Но уверена, быстро от них избавится. Ведь в 2020 году во время карантина смогла похудеть на десять килограммов. Тогда ей пришлось не есть за четыре-пять часов до сна, больше есть овощей и рыбы и спать не менее семи-восьми часов в сутки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем будет встречаться Анастасия Ивлеева в 2023 году.
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