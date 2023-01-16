«Разжирела»: Ивлееву призвали отказаться от полуголых фото из-за набранного веса

Блогер и телеведущая не стесняется своего тела, даже если оно не соответствует стандартам красоты. Но фанаты такое лицезреть не желают.

Блогер Анастасия Ивлеева, как и ее тезка Анастасия Волочкова, не стесняется делиться откровенными фотографиями. На днях знаменитость, отдыхая с любимой мамой, устроила провокационную фотосессию. Но нарвалась на шквал критики.

Ивлеева на фото, опубликованном 7Дней.ru, позировала в ярко-зеленых плавках и белой футболке, надетой на голое тело. Наверняка, она ожидала восторженных комментариев, но столкнулась с тем, что многие отметили — знаменитость за новогодние праздники изрядно набрала вес. Демонстрировать такую фигуру не следовало.

«Разжирела»;

«Настя, верни свою прежнюю фигуру»;

«Слишком личное лучше не выставлять напоказ», — написали интернет-пользователи.

Ивлеева и сама согласилась с фанатами, что набрала лишние килограммы. Но уверена, быстро от них избавится. Ведь в 2020 году во время карантина смогла похудеть на десять килограммов. Тогда ей пришлось не есть за четыре-пять часов до сна, больше есть овощей и рыбы и спать не менее семи-восьми часов в сутки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем будет встречаться Анастасия Ивлеева в 2023 году.



