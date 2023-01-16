«Выглядит на 50+»: Анну Семенович жестко раскритиковали за фото без косметики

Знаменитая артистка старается следить за внешностью и фигурой, но, по мнению поклонников, все безрезультатно.

Актриса и певица Анна Семенович уверена в себе и своих силах, поэтому с удовольствием выкладывает снимки в откровенных нарядах, где виднеются ее пышные формы. Звезда не критикует свое лицо и даже готова показать поклонникам внешность без косметики и фильтров. Например, недавно был один из таких случаев. Красавица выложила селфи без фотошопа и обработки.

«Быть в моменте и не уноситься мыслями в прошлое и будущее — вот чему я учусь каждый день. Одно дело — ставить цели на ближайшее будущее и придумывать план, как их достичь. Другое — сидеть в прошлом и жалеть, что что-то сделал не так, это нас разъедает. Прошлое прошло, а будущее еще не наступило. Я наслаждаюсь своим отпуском каждую минуту, и я счастлива», — приводит слова 42-летней исполнительницы издание 7Дней.ru.

Несмотря на открытость знаменитости, не все фанаты поняли ее искренности. Да и философские изречения оказались мало кому интересны, комментаторы больше внимания уделили внешности певицы. Прикрепленная фотография показалась поклонникам недостаточно красивой. Некоторые даже отметили, что вокалистка выглядит «старо» и «помято» на этом снимке.

«Я к вам положительно отношусь, но фото, прям честно, не самое удачное»;

«Выглядит на 50+, минимум. Одутловатое лицо, прямо Иришка Чики-Пики»;

«Ань, при всем уважении, плохо выглядите», — написали подписчики под фото.

Стоит отметить, что внешность артистки всегда была на высшем уровне. Лишние килограммы, усталый вид и другие негативные изменения у Анны Григорьевны могут быть связаны с проблемами со здоровьем. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семенович трижды перенесла коронавирус, прошла тяжелейшую реабилитацию, а потом вовсе исчезла.