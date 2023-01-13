Семенович трижды перенесла ковид, прошла тяжелую реабилитацию, а теперь исчезла

Знаменитая певица горстями пила таблетки и старалась укрепить иммунитет. К сожалению, осложнения после коронавируса оказались слишком серьезными.

Актриса и певица Анна Семенович сообщила о непредвиденной беде — ей пришлось пережить коронавирус в третий раз. Болезнь уже прошла, но оставила после себя множество неприятных последствий. Да и лечение оказалось не из простых — огромное количество медикаментов и лекарств точно не поднимут настроение.

Еще в конце ноябре вокалистка посетила вечеринку в честь презентации сезона телеканала RU.TV. Тогда в беседе с 5-tv.ru блондинка сообщила, что наконец стала чувствовать себя лучше. Врачи запретили красавице заниматься спортом после серьезного заболевания, поэтому артистка немного прибавила в весе. После реабилитации у звезды удалось привести себя в форму. Однако многочисленные препараты принимать приходилось еще долго.

«Мне доктора прописали огромное количество баночек: витамины В, D, Е, С, железо… В общем, я такими „горстями“ все это пью, потому что коронавирус очень сильно вымывает иммунитет и витамины из крови», — рассказала знаменитость.

Стоит отметить, что это интервью исполнительница давала почти два месяца назад. В последнее время в сети начала распространяться информация об ухудшении здоровья артистки из-за перенесенного коронавируса. С чего пошли такие слухи?

Вероятно, из-за внезапного исчезновения Семенович из личного блога. Поклонники не на шутку испугались за кумира, вдруг что-то случилось? Актриса поспешила успокоить фанатов — она просто захотела отдохнуть от интернет-пространства. Сейчас певица за границей, наслаждается лучами слепящего солнца в долгожданном отпуске.



Фото, видео: Instagram* / ann_semenovich

«Ну, что мои родные пропала я <…> да? Ну, отдыхаю, сорри (извините — Прим. ред.). Я же все время с вами на связи, тут так мне хорошо было эти дни, поэтому чуточку отдохнула от телефона, от интернета», — объяснила блондинка на фоне пальм.

Ранее 5-tv.ru сообщал о желании Семенович завести гарем из мужей.

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