Не проходя на кассе: купить просрочку в магазинах станет невозможно

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В магазинах России станет невозможно купить просрочку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Необычная система поможет следить за сроком годности товаров так, чтобы никто из клиентов не жаловался.

Покупателей в России защитят от просрочки. Продавцы не смогут пробивать на кассе продукты с истекшим сроком годности — даже если очень захотят. Не позволит система маркировки товаров «Честный знак», передают «Известия».

Запустить ее планируют уже в этом месяце — пока в тестовом режиме. Опробовать технологию согласился один из крупных ретейлеров. Пока речь идет только о молочной продукции, в том числе о мороженом и сырах. С сентября участники молочного рынка обязаны вносить все данные о товаре в единую базу. О сроке годности — в первую очередь.

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