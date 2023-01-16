Нулевой счет: маткапитал предлагают разрешить тратить на оплату ЖКХ

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В России маткапитал предлагают разрешить тратить на оплату ЖКХ

Фото, видео: Кирилл Кухмарь / ТАСС; 5-tv.ru

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Возможно ли, что новые правила введут уже в ближайшие месяцы?

В Госдуме предложили разрешить оплачивать материнским капиталом коммунальные счета. По словам авторов инициативы, в некоторых семьях за год набегает до 100 тысяч рублей. Правда, идея уже встретила сопротивление со стороны некоторых депутатов, пишут «Известия».

В профильном комитете, например, уверены, что маткапитал нужно тратить только на детей. Кроме того, с этого года малообеспеченные семьи, с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека, и так могут получать компенсации за счет маткапитала. И в этом случае деньги как раз можно использовать, в том числе для оплаты услуг ЖКХ.

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Нулевой счет: маткапитал предлагают разрешить тратить на оплату ЖКХ

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