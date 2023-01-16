Годы не пощадили? Как выглядит Андрей Леонов из «Папиных дочек» сегодня

|
Рита Миронова
Рита Миронова 46

Андрея Леонова из «Папиных дочек» не узнали спустя годы с закрытия сериала

Годы не пощадили? Как выглядит Андрей Леонов из «Папиных дочек» сегодня

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

С момента закрытия знаменитого сериала актер сильно изменился, отмечают фанаты.

Звезда сериала «Папины дочки» Андрей Леонов недавно дал интервью в ток-шоу «Мой герой». Поклонники не смогли не заметить, как сильно он изменился — седые волосы, бородка, морщины на лице. Кадрами из интервью делится dni.ru.

Впрочем, это неудивительно, ведь артисту уже 63 года. Он давно не тот отец-одиночка из знаменитого сериала. Однако это не помешало ему согласиться на съемки в продолжении семейной драмы. Правда, смотреть ее Леонов не будет, потому что редко включает картины со своим участием.

«Кто-то из друзей, наверно, посмотрит сериал, что-то скажет. Например, вы посмотрите и перезвоните мне со словами: „Андрей, вроде неплохо все получилось“ или, наоборот, скажете: „Я вас проклинаю“», — сказал актер.

Новый сезон сериала ожидается уже в этом году. Услышать мнение старшего сына и внука Леонов сможет лишь по телефону — они не виделись уже больше трех лет, потому что переехали в Швецию и оставили Леонова в России. К слову, на Родине актер живет с молодой женой и двумя младшими детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась судьба актрис сериала «Папины дочки».

-5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
68.29
0.72 73.83
0.72
🧙‍♀ Гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака

Последние новости

17:53
CNN: Украина давно стала испытательной лабораторией для США
17:46
Повторила участь мужа: пилотом упавшего в Напале самолета была вдова летчика
17:41
Сценический костюм? Журова назвала вероятную причину болезни Костомарова
17:35
Верховный суд РФ признал движение «Маньяки: культ убийства»* террористическим
17:32
«Нужно думать о себе»: Сергей Лазарев хочет завершить карьеру
17:31
Нулевой счет: маткапитал предлагают разрешить тратить на оплату ЖКХ

Сейчас читают

«Молился ли ты на ночь?»: кто и как устранит Залужного по приказу Зеленского
Трудная судьба: как живет вытащенная из инвалидного кресла дочь Елены Воробей
Кольца, статуэтки и амулеты из вашего праха: адвокат Жорин раскрыл тайны «смертельного» бизнеса в РФ
Внимание: работа в Интернете или как не попасться на удочку

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023