Годы не пощадили? Как выглядит Андрей Леонов из «Папиных дочек» сегодня

С момента закрытия знаменитого сериала актер сильно изменился, отмечают фанаты.

Звезда сериала «Папины дочки» Андрей Леонов недавно дал интервью в ток-шоу «Мой герой». Поклонники не смогли не заметить, как сильно он изменился — седые волосы, бородка, морщины на лице. Кадрами из интервью делится dni.ru.

Впрочем, это неудивительно, ведь артисту уже 63 года. Он давно не тот отец-одиночка из знаменитого сериала. Однако это не помешало ему согласиться на съемки в продолжении семейной драмы. Правда, смотреть ее Леонов не будет, потому что редко включает картины со своим участием.

«Кто-то из друзей, наверно, посмотрит сериал, что-то скажет. Например, вы посмотрите и перезвоните мне со словами: „Андрей, вроде неплохо все получилось“ или, наоборот, скажете: „Я вас проклинаю“», — сказал актер.

Новый сезон сериала ожидается уже в этом году. Услышать мнение старшего сына и внука Леонов сможет лишь по телефону — они не виделись уже больше трех лет, потому что переехали в Швецию и оставили Леонова в России. К слову, на Родине актер живет с молодой женой и двумя младшими детьми.

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