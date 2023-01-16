«Нужен только повод»: зачем Зеленскому избавляться от Залужного и что будет дальше

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 2 764

Военный эксперт Кнутов: Зеленскому нужен повод, чтобы убрать Залужного со своей должности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

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Президент Украины заинтересован в том, чтобы дискредитировать генерала и таким образом устранить «конкурента». Однако одобрят ли такое решение западные кураторы Незалежной?

Над нынешним украинским президентом Владимиром Зеленским продолжают сгущаться тучи: все чаще его сравнивают с попрошайкой и называют лидером несостоявшейся страны. Угрозу несет и растущий авторитет главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru предположил, как Зеленский попробует удержаться на своем посту.

По мнению специалиста, Владимир Зеленский действительно опасается, что ему на смену придет генерал Валерий Залужный.

«Зеленскому нужен повод, чтобы убрать Залужного со своей должности. Связано это с тем, что у Залужного достаточно высокий авторитет как в армии, так и за рубежом», — пояснил Кнутов.

Военный эксперт предположил, что причиной для отставки Залужного могут послужить провалы ВСУ на линии соприкосновения, в числе которых — оставление Соледара и возможная сдача Артемовска. Не исключено, что Зеленский использует эти факты, чтобы опорочить репутацию военачальника, однако это будет не так просто.

В действительности Залужный старается сберечь солдат и при возникших угрозах настаивает на отводе войск, в то время, как Зеленский, по мнению эксперта, «проповедует гитлеровскую тактику» и требует от военнослужащих держаться до последнего. Именно такая ситуация наблюдалась в Соледаре, что привело к колоссальным потерям украинской армии.

«При необходимости все это можно списать на Залужного и попытаться обвинить его во всех смертных грехах. Хотя вероятность того, что отставку Залужного поддержат военные, не велика» — подчеркнул Кнутов.

Также смену главнокомандующего ВСУ, по мнению Юрия Кнутова, навряд ли поддержат на Западе: кураторы заинтересованы в том, чтобы Залужный выступал в противовес Зеленскому, а его авторитет продолжал расти.

«Это личное стремление Зеленского избавиться от Залужного. Запад пока не высказывал негативных отношений в Залужному, и поддержка его достаточно велика. В тоже время Зеленский является символом раскрученного пиара якобы борющейся с Россией Украины и поэтому тоже достаточным авторитетом пользуется среди многих стран. Но сейчас к Зеленскому начинает потихонечку меняться отношение», — объяснил военный эксперт.

Несмотря на это, по мнению Кнутова, на сегодняшний день ни Зеленский, ни Залужный не имеют реальных шансов уйти в отставку. Однако ситуация может измениться после того, как украинские националисты потерпят крупное поражение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о других вариантах развития внутриполитической борьбы на Украине. Эксперты не исключает, что Владимир Зеленский планирует не просто убрать Залужного с должности, но и физически ликвидировать его.

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