«Молился ли ты на ночь?»: кто и как устранит Залужного по приказу Зеленского

Политические эксперты почти не сомневаются в том, что лидер Незалежной готовит покушение на главкома украинской армии.

В качестве исполнителей убийства главкома украинской армии Валерия Залужного могут быть привлечены сотрудники британской службы внешней разведки MI6, которые составляют личную охрану президента Украины Владимира Зеленского. Такую версию в комментарии 5-tv.ru озвучил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

По мнению эксперта, приказ об устранении Залужного Зеленский отдаст без ведома западных покровителей, на свой страх и риск, так как те, вполне вероятно, могут быть против такого развития событий.

Между тем сам президент Украины крайне заинтересован в физическом устранении главкома армии, как своего главного политического конкурента, уверен Данилин.

«Для Зеленского Залужный является главным конкурентом, на которого могут поменять самого Зеленского. Если западные хозяева сочтут, что Зеленский — отыгранная карта, то его уберут, а на его место поставят, скорее всего, как раз Залужного — человека, который пользуется сейчас наибольшей поддержкой в армии и в элитах Украины», — пояснил политолог.

Он добавил, что просто «отодвинуть» генерала в сторону Зеленскому затруднительно, потому что за тем стоит армия. Поэтому устранение — вполне вероятный способ решения противоречий между этими политиками.

«Исключать такую ситуацию нельзя, потому что сейчас мы наблюдаем на Украине разгул авторитаризма. Страна фашизируется, практики устранения неугодных были распространены еще несколько лет назад, а с началом СВО приобрели массовый характер. И ничего удивительного в устранении политических конкурентов посредством убийства на современной Украине нет», — резюмировал политолог.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива ранее заявил, что Зеленский планирует ликвидировать Залужного и представить убийство как российскую операцию.

Ранее политолог Сергей Марков в комментарии 5-tv.ru предположил, что инициированные Службой безопасности Украины контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева могут быть завуалированной попыткой снять с должности главнокомандующего Вооруженным силами Украины Валерия Залужного.