«Сваливают старье»: эксперт оценил поставки Украине британских БТР Bulldog

Передача западного вооружения Киеву— это в чистом виде «показуха», а с другой стороны — бизнес, выгодный прежде всего США.

Украина прекратилась в свалку старого натовского оружия. Так военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал обещанные Киеву Великобританией поставки бронетранспортеров Bulldog.

«У нас такого старья нет уже давным-давно. Это очень старая модель, 1960 года издания. Предназначена для перевозки личного состава в количестве десяти человек из тыла к линии фронта. Лобовая броня 13 миллиметров, ее пробивает даже крупнокалиберный пулемет», — рассказал эксперт в беседе с 5-tv.ru.

По словам Литовкина, поставки Западом подобного вооружения Украине — это в чистом виде «показуха», а с другой стороны — бизнес, выгодный прежде всего США.

«Великобритания таким образом показывает, что она на стороне Украины, что она ее поддерживает и посылает ей самое передовое вооружение, хотя на самом деле это старье. Они сваливают ей свое старье, чтобы закупить новое, в первую очередь американское», — пояснил аналитик.

Литовкин описал всю нехитрую схему обогащения западных «друзей» Украины на поставках ей оружия. Так, главные бенефициары — американцы заставляют своих партнеров по НАТО «сваливать» на Украину старое оружие и закупать у них новое. Те, в свою очередь, экономят на утилизации военного старья и выставляют Киеву счет за поставки так называемого «современного оружия».

«На это все и рассчитано. Вся эта война со стороны Запада — это бизнес чистой воды. Поставки вооружений Киеву — это выделение денег своему ВПК для его развития. И второе — Украина будет платить за это оружие, если что-то от нее останется», — резюмировал эксперт.

Ранее в этот день стало известно, что Лондон поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog, танки Challenger 2 и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak.

Как сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объявленную передачу украинским войскам британских танков Challenger 2, заявил, что они «будут гореть так же, как и остальные».