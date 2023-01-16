«Будут гореть, как и остальные»: Песков о поставках танков Challenger 2 Украине
Песков: западные поставки бронетехники Киеву не изменят ситуацию на земле
Фото, видео: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence; 5-tv.ru
Несмотря на любую поддержку Киева западными государствами, спецоперация продолжится, и цели ее будут достигнуты.
Поставки западной бронетехники Киеву не изменят ситуацию на поле боя. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные о готовящейся передаче украинским войскам британских танков Challenger 2.
«Эти танки будут гореть так же, как горят остальные», — заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, российское руководство не скрывает негативного отношения к намерениям Великобритании, Польши и других европейских стран «устроить новый виток по поставке более технологически совершенного военного оборудования для Украины».
При этом в Кремле подчеркивают, что подобные поставки не способны изменить ситуацию на месте, а могут лишь затянуть конфликт и «доставить больше бед» Украине.
«Впрочем мы сильно сомневаемся, что они (Запад - Прим. ред.) хоть как-то заботятся о судьбах тех людей, которые живут на Украине. Они используют эту страну для достижения своих антироссийских целей», — отметил Песков.
Он добавил, что, несмотря на поддержку Киева западными государствами, спецоперация продолжится, и цели ее будут достигнуты.
На прошлой неделе глава британского кабмина Риши Сунак в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал отправить на Украину танки Challenger 2, а также новые артиллерийские системы. В ответ российское посольство в Великобритании заявило, что поставки Лондоном Киеву танков приведут к ужесточению боев в зоне спецоперации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Болгарии предложили передать Киеву коз вместо танков Leopard.
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