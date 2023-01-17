Екатерина Колисниченко о первом дне сына в детском саду: «Горжусь Саввушкой»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 79

Экс-участница реалити-шоу Дом-2 Колисниченко отдала трехлетнего сына в детский сад

Фото, видео: Instagram* / kolisnichenko_life; 5-tv.ru

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Звезда «Дома-2» воспитывает трехлетнего наследника от дизайнера Алексея Солодовникова. В прошлом году пара развелась, мальчик остался жить с мамой.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко рассказала о важном дне в жизни ее двухлетнего сына Саввы. Мальчик впервые пошел в детский сад. В личном блоге звезда поделилась несколькими кадрами этого события и своими впечатлениями. Мальчика знаменитость родила от второго мужа, дизайнера Алексея Солодовникова. В прошлом году состоялся развод пары.

Колисниченко была замужем дважды. С первым супругом Никитой Капелюшем она прожила три года, со вторым — два. После расставания с Солодовниковым, которое звезда практически не комментировала, она поселилась с сыном в Петербурге. Блогер часто обсуждает с подписчиками вопросы воспитания, с гордостью сообщает об успехах Саввы. Его первый день в садике прошел, судя по всему, отлично.

«Отдали пока на полдня, он вел себя замечательно. Поел, поспал, хотя дома вообще ничего есть не хочет. Воспитатели сказали, что отлично все воспринимает, как взрослый. Горжусь Саввушкой!» — с радостью сообщила Колисниченко фолловерам.

Сестры Екатерина и Юлия Колисниченко пришли на «Дом-2» в 2010 году. Близняшки сразу обратили на себя внимание коллег по шоу и зрителей, девушки пользовались популярностью противоположного пола. Скандалы с их участием развлекали публику регулярно, так как дамы не стеснялись открыто конфликтовать с соперниками и бойко отстаивали свои интересы. Юлия Колисниченко вышла замуж за бойфренда с телестройки Тиграна Салибеокова, Екатерина покинула реалити одинокой.

Впрочем, брак сестры по итогам оказался тоже неудачным. Юлия родила Тиграну троих сыновей, долгое время поклонники считали их идеальной семьей, но весной прошлого года начался бракоразводный процесс со взаимными оскорблениями и публичным выяснением отношений. Потом Салибеков вернулся на «Дом-2», там сменил несколько девушек, но ни с кем из них не смог построить крепкий союз. Параллельно в социальных сетях парень не забывал напоминать о себе бывшей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Тигран Салибеков обвинил экс-супругу Юлию Колисниченко в краже и обратился в полицию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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