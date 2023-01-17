Иван Охлобыстин покрестил новорожденную внучку Еву

Актер Иван Охлобыстин принял участие в крещении своей новорожденной внучки Евы, девочку 8 января родила его дочь Евдокия. Всего через несколько дней крошка стала православной. Кадры из церкви, сделанные во время таинства, родители маленькой Евы опубликовали в социальных сетях. На них без суеверного страха показали и ребеночка во всей красе, и знаменитых бабушку и дедушку.

Евдокия Охлобыстина и ее супруг Георгий Батариели не скрывали грядущее пополнение. Обоим по 24 года, только два года назад глава семейства окончил вуз, по образованию он тоже актер. Пара венчалась в церкви, а несколько месяцев назад в блогах стали появляться фото Евдокии с округлившимся животом. Параллельно ждала малыша и ее сестра Анфиса.

К слову, в отличие от крошки Евы, второго внука Антония Охлобыстин публике еще не показывал. Фанаты полагают, что такое решение верующая семья артиста приняла потому что мальчика еще не крестили. В своем духовном послании малышу Иван Иванович отметил — родился ребенок в сложное время — 2022 год он считает концом уходящей в прошлое эпохи. Этот год, по словам Охлобыстина, разделил мир на своих и чужих, избавился от «предательской человеческой неоднозначности».

Охлобыстин, как известно, поддерживает российскую спецоперацию по защите Донбасса. Он лично бывал в зоне военных действий, он также резко осуждает знаменитых коллег за критику политики страны. Ранее, писал 5-tv.ru, актер высказался о ситуации в семье Артура Смольянинова*, который уехал из РФ и заявил, что готов воевать на стороне Украины. Травле подверглась бывшая жена артиста, оставшаяся на родине с двумя детьми Дарья Мельникова. По мнению Охлобыстина, хейтеры набросились на нее незаслуженно.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.