«Он ее сильно бил»: Иван Охлобыстин защитил экс-супругу Артура Смольянинова*

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 160

Иван Охлобыстин призвал не травить бывшую жену Смольянинова* Дарью Мельникову

«Он ее сильно бил»: Иван Охлобыстин защитил экс-супругу Артура Смольянинова*

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Хейтеры набросились на девушку, которая еще в 2021 году рассталась со скандально известным актером.

Артур Смольянинов* оказался в центре скандала после заявления о том, что готов воевать на стороне Украины. Волна негатива затронула и его бывшую супругу Дарью Мельникову, однако за нее вступился крестный отец актера Иван Охлобыстин.

Звезда сериала «Интерны» обратился к подписчикам на своей странице во «ВКонтакте» и раскрыл не самые приятные подробности о совместной жизни звездной пары.

«Не травите бывшую жену Смольянинова. Она ни при чем. Он ее сильно бил», — написал Иван Охлобыстин.

В комментариях многие поддержали позицию актера, не упустив возможности в очередной раз раскритиковать Смольянинова*.

«Вообще, конечно, это позорище — на женщину руку поднимать», — написал участник обсуждения.

«Ванечка! Да кто ж посмеет? Женщина и так с детьми осталась в непростой ситуации. Никто не знает, какая пуля в голову Артурке попала. Но дети и жена не в ответе за это», — высказалась подписчица.

Дарья Мельникова прожила в браке со Артуром Смольяниновым* восемь лет. По ее словам, союз распался из-за стечения обстоятельств, но несмотря на это они остались в хороших отношениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после отъезда актера из страны Мельникова начала переживать за будущее двух сыновей.

* — признан иноагентом в РФ.

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