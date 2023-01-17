Водитель легковушки протаранил дорожного рабочего в Красноярске

В Красноярске водитель не справился с управлением и сбил дорожного рабочего. Легковушку занесло во время движения по кругу.

От удара сотрудника ремонтной бригады подбросило в воздух. По всей видимости, он получил тяжелую травму, и даже не пытался подняться.