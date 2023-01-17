Водитель легковушки протаранил дорожного рабочего в Красноярске
Мужчина даже не пытался подняться после аварии. Вероятно, получил серьезные травмы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
В Красноярске водитель не справился с управлением и сбил дорожного рабочего. Легковушку занесло во время движения по кругу.
От удара сотрудника ремонтной бригады подбросило в воздух. По всей видимости, он получил тяжелую травму, и даже не пытался подняться.
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