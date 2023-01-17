Оружие судного дня: эксперт раскрыл характеристики первых изготовленных «Посейдонов»

Беспилотные подводные аппараты успешно прошли раздельные испытания узлов. В скором времени ими оснастят атомную подлодку специального назначения «Белгород».

Автономные подводные необитаемые аппараты «Посейдон», которые по ошибке называют ядерными суперторпедами, были созданы в качестве средства сдерживания и оружия возмездия. Об этом и характеристиках первого изготовленного боекомплекта «Посейдонов» 5-tv.ru рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это не суперторпеды. Это автономный необитаемый подводный аппарат, предназначенный для ударов по побережью потенциального противника ядерным зарядом повышенной мощности. Используется для разрушения инфраструктуры либо объектов противника в случае масштабной ядерной войны. Для нас это средство сдерживания и оружие возмездия», — подчеркнул эксперт.

Игорь Коротченко также рассказал, какую дальность имеют «Посейдоны» и может ли их перехватить потенциальный противник.

«У них межконтинентальный ход. За счет ядерной энергетической установки подобного рода автономный подводный аппарат доставляет ядерный заряд на любую дальность. Она не ограничена. Их глубина и скорость исключают возможность перехвата существующими средствами поражения», — подытожил специалист.

Сегодня, 17 января, стало известно об изготовлении первого боекомплекта «Посейдонов». По информации источника ТАСС, подводные аппараты в ближайшее время получит атомная подводная лодка специального назначения «Белгород». По неофициальным данным, раздельные испытания основных узлов «Посейдона» завершились успешно.

На Западе беспилотный подводный аппарат «Посейдон» называют «оружием судного дня». Он может быстро передвигаться под водой или затаиться на глубине океана и «дремать» там годами — вне зоны досягаемости локаторов противника. Чтобы «разбудить» гиганта и привести в полную боевую готовность, достаточно одного сигнала по специальному каналу.

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