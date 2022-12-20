«Это будет выжженное поле»: эксперт назвал точное время уничтожения США

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 54

Эксперт Михайлов: Россия способна уничтожить Запад за сорок минут

Фото, видео: www.globallookpress.com / ZUMAPRESS.com; 5-tv.ru

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В США заявили, что НАТО победит Россию за три дня. Однако, факты — вещь упрямая.

В случае нападения Россия способна сравнять с землей Соединенные Штаты Америки за 40 минут. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он прокомментировал недавнее заявление американского конгрессмена Адама Кинзингера, в котором он отвел на войну НАТО с Россией три дня.

По словам Александра Михайлова, Россия обладает самым большим ядерным потенциалом в мире и готова использовать все имеющиеся в арсенале средства для своей защиты. В случае нападения Россия без какого-либо напряжения может буквально сжечь Штаты за 40-50 минут.

«Если НАТО решится на то, чтобы уничтожить Россию, то России придется применить все свои стратегические средства поражения, в том числе термоядерное оружие, развернутое на носителях, находящихся сейчас на полном дежурстве, в полной боевой готовности. Наши ракетчики только ждут сигнала. В случае такой агрессии через 40-50 минут ничего не останется. Это будет выжженное поле», — объяснил специалист.

Кроме того, отметил эксперт, Россия не раз предупреждала о готовности защищать себя любыми способами. И НАТО действительно в ужасе: с каждым днем Россия создает и модифицирует наилучшее оружие. А недавно начались испытания так называемого «оружия судного дня» — беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Новейшее создание техники свое имя получило не просто так. «Посейдон» передвигается под водой молниеносно, но в то же время плавно. Он может дремать годами и затаиться на глубине океана в недосягаемости от вражеских локаторов. Но один сигнал по специальному каналу — и мощный гигант моментально «просыпается» и входит в полную боевую готовность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поставки американских Украине позволят России изучить их «вблизи».

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