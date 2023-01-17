В Москве простились с легендарной актрисой Инной Чуриковой

В московском храме Христа Спасителя простились с великой российской артисткой театра и кино Инной Чуриковой. Проводить звезду экранов в последний путь пришли несколько сотен человек.

Невосполнимая потеря

Двери собора были открыты для всех желающих. Среди гостей прощальной церемонии были режиссер «Ленкома» Андрей Соколов и актер театра Виктор Раков. На панихиде присутствовали 88-летнией муж актрисы режиссер Глеб Панфилов и их общий сын Иван. На похороны матери он прилетел из Лондона и с трудом сдерживал слезы.

Для друзей и близких были предусмотрены стулья в первых рядах, но все уважительно стояли. Лишь две пожилые женщины отошли на одну из лавочек, чтобы накапать корвалол в стаканы с водой.

Также храме присутствовали вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, депутат Евгений Герасимов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На последнюю встречу с артисткой выстроились двадцатиметровые очереди, а охранники храма были вынуждены открывать дополнительные пропускные пункты для посетителей с большими букетами.

Изначально прощание с артисткой должно было пройти в театре «Ленком», но позже родственники знаменитости пересмотрели место панихиды. Гроб с телом актрисы был расположен в верхней церкви храма. Инна Михайловна будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему единственный сын Инны Чуриковой не успел с ней проститься.