Она его боготворила: почему единственный сын Чуриковой не успел с ней проститься

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 5 043

Варшавер сообщил, что сын Чуриковой Иван Панфилов не успел проститься с ней

Она его боготворила: почему единственный сын Чуриковой не успел с ней проститься

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Тема:
Госпитализация Инны Чуриковой

Наследник актрисы и режиссера Глеба Панфилова Иван буквально с трапа самолета поспешил к матери в больницу, но опоздал.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о последних днях народной артистки СССР Инны Чуриковой, скончавшейся накануне. В частности, по словам руководителя театра, сын актрисы Иван Панфилов, проживающий в Лондоне, не успел проститься с ней перед смертью.

«Вчера утром ей стало хуже. Врачи Боткинской разыскивали родных. Я позвонил сыну Инны Михайловны — Ивану. Он только что прилетел в Москву, буквально выходил из самолета. <…> сразу из аэропорта Ваня поехал в больницу к маме, но в живых ее уже не застал, не успел… Инна Михайловна сына боготворила, он ее тоже очень любил. Поздний и единственный ребенок», — рассказала Варшавер в интервью KP.RU.

Инна Чурикова умерла 14 января в возрасте 79 лет. Свои последние дни актриса провела в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали еще 4 января в тяжелом состоянии. Известно, что с возрастом у нее развилось много хронических болезней, которые, возможно, и стали причиной смерти.

По решению семьи, церемония прощания с Инной Чуриковой перенесена в Храм Христа Спасителя и состоится в верхней Церкви Храма 17 января в 11:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдовец Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов не может найти себе места после трагедии и буквально раздавлен смертью любимой супруги.

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